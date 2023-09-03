КНР и РФ отмечают день окончания Второй мировой войны

78 лет с момента подписания акта о капитуляции милитаристской Японии. В Китае и на Дальнем Востоке России отмечают день окончания Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Память погибших в кровопролитной войне жители Владивостока почтили у городского мемориала, а завершился митинг возложением венков и цветов к Вечному огню и торжественным маршем. Подвиг народа сегодня вспоминают и в КНР. По всей стране прошли торжественные мероприятия. Люди несут цветы к могилам погибших и с гордостью вспоминают о героическом прошлом своих предков.

Победа, за которую наши предки проливали кровь, дала мне глубокое ощущение того, что китайская нация никогда не сдавалась, не содрогалась и не остановилась перед лицом трудностей.