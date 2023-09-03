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КНР и РФ отмечают день окончания Второй мировой войны

03 сентября 2023 15:26
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78 лет с момента подписания акта о капитуляции милитаристской Японии. В Китае и на Дальнем Востоке России отмечают день окончания Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КНР и РФ отмечают день окончания Второй мировой войны-1

Память погибших в кровопролитной войне жители Владивостока почтили у городского мемориала, а завершился митинг возложением венков и цветов к Вечному огню и торжественным маршем. Подвиг народа сегодня вспоминают и в КНР. По всей стране прошли торжественные мероприятия. Люди несут цветы к могилам погибших и с гордостью вспоминают о героическом прошлом своих предков.

КНР и РФ отмечают день окончания Второй мировой войны-4

Победа, за которую наши предки проливали кровь, дала мне глубокое ощущение того, что китайская нация никогда не сдавалась, не содрогалась и не остановилась перед лицом трудностей.

КНР и РФ отмечают день окончания Второй мировой войны-7

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года и продолжалась шесть лет. В нее были втянуты 62 государства и на тот момент 80 % населения земли. К слову, мирный договор между Москвой и Токио не подписан до сих пор. В марте 2022 года МИД России прекратил переговоры по этому вопросу из-за введения Японией антироссийских санкций.

# Вторая мировая война # Фотофакт

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