385 человек пропали без вести после лесных пожаров в США

Новости США. 385 человек числятся пропавшими без вести после лесного пожара на острове Мауи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информацию подтвердили в полиции.

Лесные пожары на острове вспыхнули в начале августа. Тогда отдельные города сгорели на 80 %. 115 человек погибли. Случившееся считается одной из самых страшных трагедий в истории Гавайев. Более того, американские эксперты назвали августовские пожары самыми смертоносными за 100 лет. Власти штата оценили ущерб в 5,5 миллиарда долларов.