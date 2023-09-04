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385 человек пропали без вести после лесных пожаров в США

04 сентября 2023 06:24
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Новости США. 385 человек числятся пропавшими без вести после лесного пожара на острове Мауи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информацию подтвердили в полиции.

385 человек пропали без вести после лесных пожаров в США-1

Лесные пожары на острове вспыхнули в начале августа. Тогда отдельные города сгорели на 80 %. 115 человек погибли. Случившееся считается одной из самых страшных трагедий в истории Гавайев. Более того, американские эксперты назвали августовские пожары самыми смертоносными за 100 лет. Власти штата оценили ущерб в 5,5 миллиарда долларов.

# Пожар # Новости США # Фотофакт

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