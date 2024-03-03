В Politico назвали худший сценарий для ЕС после остановки транзита газа через Украину

По данным Politico, остановка транзита российского газа по территории Украины в конце года может стать поводом для беспокойства стран ЕС, полностью зависимых от этих поставок. Об этом пишет РИА Новости.

Это может привести к тому, что ЕС потеряет около 5 % от общего объема импорта газа, особенно в Центральной и Юго-Восточной Европе. Если это случится во время продолжительного периода холодов, то для стран, зависящих от транзита природного газа через Украину, это станет «наихудшим сценарием».

Прекращение подачи газа через Украину приведет к росту стоимости импорта в связи с необходимостью поиска альтернативных маршрутов. Это представляет наибольшую угрозу для Австрии, Венгрии и Словакии. В конце 2019 года Москва и Киев заключили пятилетний контракт на транспортировку газа, но глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов сообщил, что Киев не собирается продлевать его после истечения срока действия в конце 2024 года.