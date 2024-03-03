Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили 38 украинских БПЛА за ночь над Крымом

В воскресенье Министерство обороны России заявило, что над Крымом уничтожено 38 украинских беспилотников. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомтсве отметили, что это была попытка теракта, предпринятая Киевом. В то же время, помощник главы Крыма Олег Крючков заявил о временных временных запретах на движение по трассе «Таврида» и Крымскому мосту, снятых через два часа.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко уточнил, что движение автобусов по данной трассе изменено, но поезда продолжают курсировать в обычном режиме.

Украинские Вооруженные силы по-прежнему продолжают обстрелы и диверсии центральных и пограничных регионов России, применяя беспилотники. Последнюю попытку атаковать полуостров Киев предпринимал 29 февраля, когда был сбит один беспилотник.