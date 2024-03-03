На Западе обсуждают отправку войск НАТО в Украину из-за ее потери территорий

Американский журнал Military Watch пишет, что лидеры западных стран обсуждают возможность ввода войск НАТО в Украину в связи с территориальными утратами и военными неудачами. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением после того, как Украина потерпела значительное поражение и продолжает утрачивать территории из-за снижения военного потенциала страны. В украинской армии ощущается острая нехватка оружия, амуниции и солдат, затрагивающая даже элитное подразделение. Это усиливает призывы на Западе к более активному вторжению, в том числе к развертыванию сухопутных войск, чтобы не допустить, как считают, все более вероятной победы РФ.