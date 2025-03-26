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Овечкин забил 889-й гол с паса Протаса и стал ещё ближе к рекорду Гретцки

26 марта 2025 09:38
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Российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин продолжает движение к первому месту в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом пишет РИА Новости.

Овечкин забил 889-й гол с паса Протаса и стал ещё ближе к рекорду Гретцки-1

Фото: Pinterest

В поединке «Кэпс» и Winnipeg Jets российский спортсмен забросил 889 шайбу. Помог ему в этом пас белорусского форварда Алексея Протаса.

У рекордсмена лиги Гретцки – 894 гола, Овечкин в данный момент занимает второе место.

# Хоккей # Алексей Протас # Александр Овечкин

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