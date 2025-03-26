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В Дании начнут призывать женщин на военную службу с 2026 года

26 марта 2025 08:39
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В Копенгагене принято решение с 2026 года призывать на воинскую службу женщин, пишет РИА Новости.

В Дании начнут призывать женщин на военную службу с 2026 года-1

Фото: Pinterest

По словам начальника штаба ВС Дании Майкла Хильдгорда, возникла необходимость в мобилизации «всей боевой мощи» королевства.

Призыв женщин, как отмечает Хильдгорд, расширяет возможность привлекать способную и мотивированную часть датчан. Он также пояснил, что этот шаг будет способствовать усилению оборонного потенциала страны.

# Международная политика

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