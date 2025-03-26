В Дании начнут призывать женщин на военную службу с 2026 года

В Копенгагене принято решение с 2026 года призывать на воинскую службу женщин, пишет РИА Новости.
В Копенгагене принято решение с 2026 года призывать на воинскую службу женщин, пишет РИА Новости.
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По словам начальника штаба ВС Дании Майкла Хильдгорда, возникла необходимость в мобилизации «всей боевой мощи» королевства.
Призыв женщин, как отмечает Хильдгорд, расширяет возможность привлекать способную и мотивированную часть датчан. Он также пояснил, что этот шаг будет способствовать усилению оборонного потенциала страны.