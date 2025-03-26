Россия и США утвердили список объектов, по которым запрещаются удары

Обнародован список, где перечислены российские и украинские объекты, которые, согласно мораторию на удары по энергосистеме, запрещено атаковать. Об этом пишет РИА Новости.
Обнародован список, где перечислены российские и украинские объекты, которые, согласно мораторию на удары по энергосистеме, запрещено атаковать. Об этом пишет РИА Новости.
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Запрет на удары начал свое действие 18 марта текущего года и продлится в течение 30 дней. Атомные электростанции – в перечне данных объектов, сообщает Telegram-канал Кремля.