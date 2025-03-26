Россия и США утвердили список объектов, по которым запрещаются удары

Польша создаёт фонд обороны и безопасности на 30 млрд злотых

Сумму ЕС выделял для постпандемийного восстановления экономики страны. Но, судя по всему, для демократичной Польши это не приоритет. Варшава вложит миллиарды в убежища, инфраструктуру двойного назначения и развитие польских оружейных компаний.