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Россия и США утвердили список объектов, по которым запрещаются удары

26 марта 2025 08:22
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Обнародован список, где перечислены российские и украинские объекты, которые, согласно мораторию на удары по энергосистеме, запрещено атаковать. Об этом пишет РИА Новости.

Россия и США утвердили список объектов, по которым запрещаются удары-1

Фото: Pinterest

Запрет на удары начал свое действие 18 марта текущего года и продлится в течение 30 дней. Атомные электростанции – в перечне данных объектов, сообщает Telegram-канал Кремля.

# Международная политика

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