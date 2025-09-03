Самолёт президента Литвы задержался с посадкой в Вильнюсе из-за беспилотника

3 сентября при посадке борта президента Литвы Гитанаса Науседы в Вильнюсе возникли сложности, пишет РИА Новости.
Причиной назван дрон с рекламой. Служба авиационной безопасности аэропортов Литвы информировала, что в вечернее время 3 сентября был замечен подозрительный БПЛА. По этой причине самолет Spartan Науседы не имел возможности совершить посадку.
Позже стало известно, что запущен дрон был в рекламных целях, однако установленные временные требования выполнены не были.
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