Самолёт президента Литвы задержался с посадкой в Вильнюсе из-за беспилотника

3 сентября при посадке борта президента Литвы Гитанаса Науседы в Вильнюсе возникли сложности, пишет РИА Новости.

Причиной назван дрон с рекламой. Служба авиационной безопасности аэропортов Литвы информировала, что в вечернее время 3 сентября был замечен подозрительный БПЛА. По этой причине самолет Spartan Науседы не имел возможности совершить посадку.

Позже стало известно, что запущен дрон был в рекламных целях, однако установленные временные требования выполнены не были.

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