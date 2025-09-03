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Число жертв теракта в Пакистане увеличилось до 15

03 сентября 2025 10:45
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По меньшей мере 15 человек погибли, 31 ранен в результате взрыва в Пакистане. Трагедия произошла в городе Кветта. Бомба взорвалась у местного стадиона, после окончания многолюдного митинга, проводившегося Национальной партией Белуджистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти предполагают, что атаку совершил смертник.

Пострадавшие доставлены в больницу. Сообщается, что все они находятся в тяжелом состоянии. Медики не исключают, что число погибших может возрасти. В полиции считают, что террористическая атака вероятно была направлена против партийных лидеров.

Число жертв теракта в Пакистане увеличилось до 15-2

Саджид Тарин, старший заместитель главы Национальной партии Белуджистана:
Когда митинг завершился, мы провожали лидеров других партий, прибывших сюда. Они выходили из главных ворот, и недалеко от них прогремел взрыв. Судя по всему, террорист находился на парковке. Несколько участников партии погибли, многие получили ранения.

Территория оцеплена силовиками. По факту произошедшего начато расследование. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

# Теракт # Новости Пакистана

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