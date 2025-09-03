Число жертв теракта в Пакистане увеличилось до 15

По меньшей мере 15 человек погибли, 31 ранен в результате взрыва в Пакистане. Трагедия произошла в городе Кветта. Бомба взорвалась у местного стадиона, после окончания многолюдного митинга, проводившегося Национальной партией Белуджистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти предполагают, что атаку совершил смертник.

Пострадавшие доставлены в больницу. Сообщается, что все они находятся в тяжелом состоянии. Медики не исключают, что число погибших может возрасти. В полиции считают, что террористическая атака вероятно была направлена против партийных лидеров.