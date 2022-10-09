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Отопительный сезон в Италии сократили на две недели

09 октября 2022 08:42
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Новости Италии. Власти Италии сократили отопительный сезон на две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все ради экономии.

Отопительный сезон в Италии сократили на две недели-1

Страну разделили на шесть географических зон. Для каждой предусмотрели свой период подачи тепла в помещения. В Риме, например, с 8 ноября по 7 апреля. Причем, дома будут отапливаться 11 часов в сутки, а температура в помещениях не должна превышать 19 градусов. Такие меры позволят сэкономить порядка трех миллиардов кубометров газа.

# Кризис в ЕС # Новости Италии # Фотофакт

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