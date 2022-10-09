Отопительный сезон в Италии сократили на две недели

Новости Италии. Власти Италии сократили отопительный сезон на две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все ради экономии.

Страну разделили на шесть географических зон. Для каждой предусмотрели свой период подачи тепла в помещения. В Риме, например, с 8 ноября по 7 апреля. Причем, дома будут отапливаться 11 часов в сутки, а температура в помещениях не должна превышать 19 градусов. Такие меры позволят сэкономить порядка трех миллиардов кубометров газа.