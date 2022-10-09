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Испанские пожарные-добровольцы, которые помогали тушить горящие леса, требуют улучшения рабочих прав

09 октября 2022 08:31
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Новости Испании. Около двух тысяч пожарных-добровольцев вышли на улицы Мадрида, требуя улучшения рабочих прав и статуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Испании к их помощи прибегают, когда клюнет жареный петух.

Испанские пожарные-добровольцы, которые помогали тушить горящие леса, требуют улучшения рабочих прав-1

Минувшее лето от этих людей потребовало неимоверных усилий, чтобы побороть огонь. В отличие от штатных спасателей, большинство из добровольцев нанимаются региональными властями только для тушения крупных лесных пожаров. Рискуя собственной жизнью ради спасения других, они не имеют никаких гарантий. Борцы с лесными пожарами позиционируют себя как представители государственной службы для общества.

Испанские пожарные-добровольцы, которые помогали тушить горящие леса, требуют улучшения рабочих прав-4

Кристобаль Лендинс, пожарный:
Правительство должно перестать придираться. Они знают, сколько пожаров у нас было в этом году. И они должны дать всем, кто работает на тушение пожаров, необходимые вещи. И одна из этих вещей статус лесного пожарного.

Испанские пожарные-добровольцы, которые помогали тушить горящие леса, требуют улучшения рабочих прав-7

Алехандро Перес, пожарный:
Это очень тяжелая профессия. И 68-летний человек не может быть рядом с огнем. Вот почему мы требуем пенсионного возраста в 60 лет, как и у других пожарных в любой части мира.

Испанские пожарные-добровольцы, которые помогали тушить горящие леса, требуют улучшения рабочих прав-10

Тушить очаг такого гнева правительство пока не готово. Экономика Испании переживает не лучшие времена. Новые социальные гарантии для добровольных пожарных дружин чреваты дополнительными расходами. В 2022 году Испания оказалась самой пострадавшей от лесных пожаров страной в Евросоюзе: сгорело около 265 000 гектаров.

# Кристобаль Лендинс # Алехандро Перес # Новости Испании # Фотофакт

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