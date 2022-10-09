Испанские пожарные-добровольцы, которые помогали тушить горящие леса, требуют улучшения рабочих прав

Новости Испании. Около двух тысяч пожарных-добровольцев вышли на улицы Мадрида, требуя улучшения рабочих прав и статуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Испании к их помощи прибегают, когда клюнет жареный петух.

Минувшее лето от этих людей потребовало неимоверных усилий, чтобы побороть огонь. В отличие от штатных спасателей, большинство из добровольцев нанимаются региональными властями только для тушения крупных лесных пожаров. Рискуя собственной жизнью ради спасения других, они не имеют никаких гарантий. Борцы с лесными пожарами позиционируют себя как представители государственной службы для общества.

Кристобаль Лендинс, пожарный:

Правительство должно перестать придираться. Они знают, сколько пожаров у нас было в этом году. И они должны дать всем, кто работает на тушение пожаров, необходимые вещи. И одна из этих вещей – статус лесного пожарного.

Алехандро Перес, пожарный:

Это очень тяжелая профессия. И 68-летний человек не может быть рядом с огнем. Вот почему мы требуем пенсионного возраста в 60 лет, как и у других пожарных в любой части мира.