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Десятки тысяч немцев протестуют против высокой стоимости жизни

09 октября 2022 08:11
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Новости Германии. Десятки тысяч немцев вышли на улицы Берлина в знак протеста против резкого роста цен на энергоносители и высокой стоимости жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки тысяч немцев протестуют против высокой стоимости жизни-1

У здания Рейхстага они держали транспаранты и плакаты, требуя от правительства принять меры, помогающие жителям справиться с кризисом. Чем ближе зима, тем больше упреков в адрес руководства Германии из-за отсутствия всяческих гарантий энергетической безопасности страны. Данные, опубликованные Федеральным статистическим управлением ФРГ, показали, что индекс потребительских цен в сентябре вырос на 10 % в годовом исчислении, что является рекордно высоким показателем, начиная с 1951 года.

# Акции протеста # Новости Германии # Фотофакт

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