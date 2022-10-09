Десятки тысяч немцев протестуют против высокой стоимости жизни

Новости Германии. Десятки тысяч немцев вышли на улицы Берлина в знак протеста против резкого роста цен на энергоносители и высокой стоимости жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У здания Рейхстага они держали транспаранты и плакаты, требуя от правительства принять меры, помогающие жителям справиться с кризисом. Чем ближе зима, тем больше упреков в адрес руководства Германии из-за отсутствия всяческих гарантий энергетической безопасности страны. Данные, опубликованные Федеральным статистическим управлением ФРГ, показали, что индекс потребительских цен в сентябре вырос на 10 % в годовом исчислении, что является рекордно высоким показателем, начиная с 1951 года.