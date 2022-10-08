Из-за диверсии поезда на севере Германии остановились на три часа

Как уточнил представитель железнодорожного оператора, неизвестные повредили кабели на путях. Из-за этого утром движение составов пришлось остановить почти на три часа. Не ходили поезда регионального и дальнего следования из Берлина в Амстердам, Гамбург и Ганновер. Позже неисправность устранили, однако пассажиров предупредили, что в течение дня возможны сбои и задержки составов. Органы безопасности уже ведут расследование.