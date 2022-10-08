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Из-за диверсии поезда на севере Германии остановились на три часа

08 октября 2022 16:32
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Новости Германии. Остановка железнодорожного транспорта произошла 8 октября в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На севере страны прервали движение поездов из-за диверсии.  

Из-за диверсии поезда на севере Германии остановились на три часа-1

Как уточнил представитель железнодорожного оператора, неизвестные повредили кабели на путях. Из-за этого утром движение составов пришлось остановить почти на три часа. Не ходили поезда регионального и дальнего следования из Берлина в Амстердам, Гамбург и Ганновер. Позже неисправность устранили, однако пассажиров предупредили, что в течение дня возможны сбои и задержки составов. Органы безопасности уже ведут расследование.  

# Общественный транспорт # Новости Германии # Фотофакт

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