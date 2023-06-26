Отмены антироссийских санкций требуют более 11 тысяч британцев

Более 11 тысяч британцев требуют отмены антироссийских ограничений. Это стало реакцией на введение Евросоюзом очередного пакета санкций против Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Королевства массово подписывают петицию, в которой они выступают за изменение экономической политики. Провести соответствующий референдум авторы инициативы планируют в течение полугода. Власти Британии пока никак на это не отреагировали. Впрочем, в последнее время все чаще европейцы общаются с правительством посредством протестов. Другие варианты быть услышанными менее эффективны, считают активисты.