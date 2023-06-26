Шойгу посетил зону СВО и проинспектировал Западную группировку ВС РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал передовую базу управления Западной группы войск в зоне специальных операций и провел инструктаж военнослужащих, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В пресс-релизе говорится, что командирам Западной группы войск были поставлены конкретные задачи по активной разведывательной работе с целью раннего выявления замыслов противника и предупреждения. Их осуществление должно быть пресечено вдали от линии фронта. Министр обороны РФ обратил особое внимание на всестороннее обеспечение войск, задействованных в специальной военной операции, а также создание надежных условий для размещения личного состава.

Помимо этого, Шойгу заметил эффективность действий группировки «Запад» по выявлению и ликвидации военной техники и скоплений противника. Также министр обороны России заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника РФ Евгения Никифорова о текущей обстановке, формировании и боевой подготовке резервных полков.