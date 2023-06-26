Вооруженные силы Украины намерены совершить атаку на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом заявил бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер, пишет РИА Новости.

Он предостерег, что это несет реальную опасность и может стать причиной возникновения экологической катастрофы. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский намерен устроить ядерную катастрофу после неудачи наступательных военных операций. Риттер также обратил внимание, что украинцы уже продемонстрировали способность к экологическому терроризму, если судить по разрушению Каховской ГЭС.