Германия не может поставить Украине реактивные истребители F-16, так как не располагает подобными самолетами. Об этом сообщил глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус, передает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Spiegel.

Писториус заметил, что Германия не участвует в истребительной коалиции из-за их неимения. Киев по-прежнему надеется, что ФРГ вступит в эту когорту. В течение последних месяцев президент Украины требовал от стран Запада поставок боевых истребителей F-16, при этом Соединенные Штаты и их союзники по НАТО пообещали начать тренировку пилотов, но не уточнили конкретную дату поставок.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что если Украина получит данные истребители, но перебросит их за пределы своих границ, то российские военные рассмотрят возможности нейтрализации этих самолетов.