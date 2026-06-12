Сирийские деревни затопило из-за разлива Евфрата

Разлив Евфрата превращается в одну из самых серьезных природных катастроф последних лет. С конца мая река стремительно поднимается, смывая дороги, мосты и сельхозугодья в сирийских провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка. Вода заходит в дома, целые деревни оказываются затопленными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные власти приказали жителям вдоль русла немедленно эвакуироваться. Но люди говорят, что вода поднимается быстрее, чем они могут покинуть свое жилье. По оценкам специалистов, площадь водного зеркала Евфрата увеличилась втрое – почти до 190 квадратных километров. Причины – сочетание аномальных ливней в верховьях и массовых сбросов воды с плотин.