В Италии напали на премьер-министра из-за роста цен, а во Франции мужчина высказал Макрону всё, что о нём думает

В Неаполе толпа напала на премьера страны Марио Драги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные жители, узнав выходящего из ресторана политика, накинулись на него, чтобы высказать свое мнение о росте цен в стране. В частности, на хлеб и другие продукты питания.

В Италии стремительно дорожает все. Например, повышение цен на топливо уже привело к масштабной забастовке водителей. Если бы не вмешательство полиции, то неизвестно, чем бы закончилась эта встреча для политика.