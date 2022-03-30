В Италии напали на премьер-министра из-за роста цен, а во Франции мужчина высказал Макрону всё, что о нём думает
В Неаполе толпа напала на премьера страны Марио Драги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные жители, узнав выходящего из ресторана политика, накинулись на него, чтобы высказать свое мнение о росте цен в стране. В частности, на хлеб и другие продукты питания.
В Италии стремительно дорожает все. Например, повышение цен на топливо уже привело к масштабной забастовке водителей. Если бы не вмешательство полиции, то неизвестно, чем бы закончилась эта встреча для политика.
В подобную ситуацию попал и президент Франции. Ему невольно пришлось выслушать правду о своей политике. С предвыборной поездкой он посетил Дижон, где пытался переманить на свою сторону местную молодежь. Только финал встречи оказался весьма неприятным для политика. На него набросился мужчина, доведенный до отчаяния невероятным ростом цен во Франции. Макрон как мог пытался объяснять ему причину бед. Но мужчина в ответ высказал все, что думает про нынешнюю экономическую ситуацию и самого Макрона.
Во Франции продолжается президентская избирательная кампания. Лидирует Макрон. Читать здесь.