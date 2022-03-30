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Денис Пушилин: примерно 60% территории ДНР уже освободили

30 марта 2022 18:43
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Войска ДНР уже освободили примерно 60 % территории республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, темпы спецоперации ускоряются, однако о сроках ее завершения говорить пока невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Денис Пушилин: примерно 60% территории ДНР уже освободили-1

Он также прокомментировал ситуацию в Мариуполе. По городу могут передвигаться разрозненные группы украинских военных. Идет зачистка.  

Денис Пушилин: примерно 60% территории ДНР уже освободили-4

Однако обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. За последние сутки украинские военные выпустили по территориям ДНР и ЛНР более 20 боеприпасов, в том числе гранаты и ракету «Точка-У». Под обстрел попали Донецк, Горловка и Луганск. В результате разрушены жилые дома и административные здания. Есть погибшие мирные жители.  

Денис Пушилин: примерно 60% территории ДНР уже освободили-7

На фоне боевых действий гуманитарная ситуация в Украине остается тяжелой. В непростых условиях российская армия продолжает доставлять помощь в пострадавшие районы. 30 марта жителям Херсонской области солдаты раздали продукты, питьевую воду и товары первой необходимости.  

# Международная политика # Денис Пушилин # Фотофакт

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