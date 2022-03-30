Денис Пушилин: примерно 60% территории ДНР уже освободили

Войска ДНР уже освободили примерно 60 % территории республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, темпы спецоперации ускоряются, однако о сроках ее завершения говорить пока невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он также прокомментировал ситуацию в Мариуполе. По городу могут передвигаться разрозненные группы украинских военных. Идет зачистка.

Однако обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. За последние сутки украинские военные выпустили по территориям ДНР и ЛНР более 20 боеприпасов, в том числе гранаты и ракету «Точка-У». Под обстрел попали Донецк, Горловка и Луганск. В результате разрушены жилые дома и административные здания. Есть погибшие мирные жители.