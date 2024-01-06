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В украинском селе Пушкино отказались сносить памятник советскому солдату

06 января 2024 11:34
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Жители украинского села Пушкино отказались сносить памятник советскому солдату, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление неправительственной организации «Декоммунизация. Украина».

Так, председатель села Степан Ковач письменно уведомил главу неправительственной организации о том, что 24 декабря 2023 года состоялось общее собрание, проживающих в селе граждан, где было принято единогласное решение об отказе в демонтаже скульптуры советского солдата и постамента воинам-односельчанам.

Также в ответе на просьбу о сносе памятника Ковач добавил, что речь идет о «неизменном и неуклонном общественном мнении жителей Пушкино».

# Международная политика # Международная политика

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