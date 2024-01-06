В украинском селе Пушкино отказались сносить памятник советскому солдату

Жители украинского села Пушкино отказались сносить памятник советскому солдату, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление неправительственной организации «Декоммунизация. Украина».

Так, председатель села Степан Ковач письменно уведомил главу неправительственной организации о том, что 24 декабря 2023 года состоялось общее собрание, проживающих в селе граждан, где было принято единогласное решение об отказе в демонтаже скульптуры советского солдата и постамента воинам-односельчанам.

Также в ответе на просьбу о сносе памятника Ковач добавил, что речь идет о «неизменном и неуклонном общественном мнении жителей Пушкино».