Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами намерен вывести Америку из НАТО

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Вивек Рамасвами считает необходимым вывести Америку из НАТО, пишет ТАСС со ссылкой на издание Politico.

Бизнесмен Рамасвами является кандидатом на пост главы США от Республиканской партии. По информации, которой располагает Politico, в случае победы Вивека Рамасвами «дни НАТО могут быть сочтены».

Представитель предвыборного штаба Вивека Рамасвами Триша Маклоклин подчеркивает, что республиканца беспокоит факт того, что ряд союзников по НАТО не способны выполнять обязательства по военным расходам. Также, по словам Маклоклин, кандидат в президенты США считает, что «экспансионизм НАТО после холодной войны неоправданно увеличил риск крупного конфликта с Россией».