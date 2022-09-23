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У берегов Сирии затонула лодка с мигрантами, погибли десятки человек

23 сентября 2022 13:43
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Новости Сирии. У берегов Сирии затонула лодка с мигрантами. Жертвами трагедии стал 71 человек. По словам выживших, на ее борту могли находиться до 150 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У берегов Сирии затонула лодка с мигрантами, погибли десятки человек-1

Известно, что судно направлялось из Ливана в Европу. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно. На месте крушения продолжается поисково-спасательная операция. По данным ООН, за последние три года более полутора тысяч ливанцев пытались добраться по морю до берегов Европы.

# Утопления # Фотофакт

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