У берегов Сирии затонула лодка с мигрантами, погибли десятки человек

Новости Сирии. У берегов Сирии затонула лодка с мигрантами. Жертвами трагедии стал 71 человек. По словам выживших, на ее борту могли находиться до 150 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что судно направлялось из Ливана в Европу. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно. На месте крушения продолжается поисково-спасательная операция. По данным ООН, за последние три года более полутора тысяч ливанцев пытались добраться по морю до берегов Европы.