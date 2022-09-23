ЕС в условиях энергокризиса ищет пути обхода своих же санкций

Евросоюз в условиях энергокризиса пытается обойти свои же санкции. Ущерб от антироссийской политики оказался слишком велик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь пострадали продовольственный и энергетический секторы экономики ЕС. Например, эмбарго на уголь из России уже вынуждает Европу вводить режим повсеместной экономии и закупать энергоресурсы на других рынках по заоблачным ценам. Как считают эксперты, на этом фоне Еврокомиссия может ослабить ограничения против Москвы и разрешить перевозку определенных товаров. Речь идет о транспортировке угля, который должен обеспечить энергетическую безопасность. Также в список могут попасть непродовольственные товары, включая химикаты, используемые для удобрений, энергетические и товары первой необходимости.