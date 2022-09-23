Ураган «Фиона» обрушился на Бермудские острова и идёт к Канаде

В регионе идет проливной дождь и дует сильный ветер. В результате около 30 тысяч человек остались без электричества. При этом жилые дома не пострадали, поскольку они построены таким образом, чтобы выдерживать частые ураганы. Согласно прогнозам метеорологов, «Фиона» направляется на север Канады, где может стать одним их самых сильных штормов в истории страны. Ранее ураган уже обрушился на ряд карибских островов. В результате погибли около восьми человек. Еще более трех миллионов людей остались без электричества.