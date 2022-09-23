Прямой эфир

Ураган «Фиона» обрушился на Бермудские острова и идёт к Канаде

23 сентября 2022 19:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ураган «Фиона» обрушился на Бермудские острова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураган «Фиона» обрушился на Бермудские острова и идёт к Канаде-1

В регионе идет проливной дождь и дует сильный ветер. В результате около 30 тысяч человек остались без электричества. При этом жилые дома не пострадали, поскольку они построены таким образом, чтобы выдерживать частые ураганы. Согласно прогнозам метеорологов, «Фиона» направляется на север Канады, где может стать одним их самых сильных штормов в истории страны. Ранее ураган уже обрушился на ряд карибских островов. В результате погибли около восьми человек. Еще более трех миллионов людей остались без электричества.

# Ураганы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ЕС в условиях энергокризиса ищет пути обхода своих же санкций
23 сентября 2022 18:32

ЕС в условиях энергокризиса ищет пути обхода своих же санкций

У берегов Сирии затонула лодка с мигрантами, погибли десятки человек
23 сентября 2022 13:43

У берегов Сирии затонула лодка с мигрантами, погибли десятки человек

Жителям Финляндии надо учиться жить без света – об этом сообщили энергетические компании страны
23 сентября 2022 13:36

Жителям Финляндии надо учиться жить без света – об этом сообщили энергетические компании страны