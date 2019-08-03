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Основной версией крупного пожара в центре Москвы назван поджог

03 августа 2019 18:30
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Новости России. Точную причину установят после завершения работы пожарно-испытательной лаборатории. Сейчас спасатели осматривают сгоревшие и частично обрушившиеся помещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной версией крупного пожара в центре Москвы назван поджог-1

Напоминаем: крупный пожар вспыхнул в здании 1917 года постройки.

В центре Москвы открытым пламенем горело здание 1917 года постройки

На земле в тушении принимали участие около 70 спасателей. Огонь быстро распространялся и угрожал перекинуться на соседние дома и автозаправку. Пришлось принимать крайние меры – для ликвидации огня пожарные задействовали вертолеты.

Основной версией крупного пожара в центре Москвы назван поджог-4

# Пожар # Фотофакт

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