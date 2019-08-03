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Гренландия тает: виной жара и лесные пожары в Евразии

03 августа 2019 17:13
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Ледниковый щит под угрозой. Гренландию накрыла экстремальная жара из Европы, рассказали в программе «Плюс-минус». По прогнозам метеорологов, это может обернуться повышением уровня мирового океана.

Гренландия тает: виной жара и лесные пожары в Евразии -1

Только в июле Гренландия потеряла 160 млрд. тонн льда.

Гренландия тает: виной жара и лесные пожары в Евразии -4

Кроме того, в Сибири, Канаде и на Аляске бушуют лесные пожары. Это тоже «разогревает» Арктику.

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