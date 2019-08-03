Гренландия тает: виной жара и лесные пожары в Евразии

Ледниковый щит под угрозой. Гренландию накрыла экстремальная жара из Европы, рассказали в программе «Плюс-минус». По прогнозам метеорологов, это может обернуться повышением уровня мирового океана.
Ледниковый щит под угрозой. Гренландию накрыла экстремальная жара из Европы, рассказали в программе «Плюс-минус». По прогнозам метеорологов, это может обернуться повышением уровня мирового океана.
Только в июле Гренландия потеряла 160 млрд. тонн льда.
Кроме того, в Сибири, Канаде и на Аляске бушуют лесные пожары. Это тоже «разогревает» Арктику.
То ли осень, то ли лето. Дожди и +5 ночью! Синоптики рассказали о погоде на неделю