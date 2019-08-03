В центре Москвы открытым пламенем горело здание 1917 года постройки

Новости России. В центре Москвы ликвидирован крупный пожар. В огне оказалось бывшее производственное здание 1917 года постройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На земле в тушении принимали участие около 70 спасателей, в их распоряжении было более 20 единиц техники. Пожар быстро распространялся и угрожал перекинуться на соседние дома и автозаправку.