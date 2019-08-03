В центре Москвы открытым пламенем горело здание 1917 года постройки

Новости России. В центре Москвы ликвидирован крупный пожар. В огне оказалось бывшее производственное здание 1917 года постройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В центре Москвы ликвидирован крупный пожар. В огне оказалось бывшее производственное здание 1917 года постройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На земле в тушении принимали участие около 70 спасателей, в их распоряжении было более 20 единиц техники. Пожар быстро распространялся и угрожал перекинуться на соседние дома и автозаправку.
Пришлось принимать крайние меры – для ликвидации огня спасатели задействовали вертолеты. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать использование открытого огня внутри дома.