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Британские машинисты объявили забастовку и потребовали поднять зарплаты

30 января 2024 14:35
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Акции протеста охватили Великобританию. Здесь по призыву крупнейшего профсоюза железнодорожников вышли на масштабную забастовку машинисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британские машинисты объявили забастовку и потребовали поднять зарплаты-1

Как сообщается, в стране в течение всей недели будут отменены тысячи поездов как дальнего следования, так и региональные. Это первая стачка в 2024-м, но, как было заявлено, далеко не последняя. Забастовки будут продолжаться до тех пор, пока руководство железнодорожных компаний не удовлетворит требования сотрудников поднять зарплату и улучшить условия труда.

Однако в Министерстве транспорта не собираются идти навстречу протестующим. Их предложения там назвали невыполнимыми и возложили всю ответственность за нарушение железнодорожного сообщения в Королевстве на машинистов.

# Забастовка

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