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Французские фермеры по полям объехали блокпосты полиции и продолжили движение на Париж

30 января 2024 14:00
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Трехкилометровая колонна тракторов, которая была остановлена полицией по дороге в Париж, вновь двинулась по направлению к столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как пишут местные СМИ, фермеры использовали высокую проходимость техники и объехали все блокпосты.

Французские фермеры по полям объехали блокпосты полиции и продолжили движение на Париж-1

К своей цели они решили пробираться по полям. Главная задача – подъехать как можно ближе к Парижу и заблокировать крупнейший продуктовый рынок города. Впрочем, горячие точки протестов возникают не только в столичном регионе. Заблокированы техникой дороги в Бордо, Марселе и других крупных городах. Несколько часов назад они взяли в кольцо аэропорт Тулузы. И останавливать свое наступление аграрии не собираются до тех пор, пока не будут выполнены все их требования.

Французские фермеры по полям объехали блокпосты полиции и продолжили движение на Париж-4

Жан-Батист Бонгар, фермер (Франция):
Кредиты, которые мы берем для работы хозяйства, вместе с издержками на производство, которые с каждым днем растут все больше и больше, становятся веревкой у нас на шее, которая в любой момент может нас задушить. Что бы ни случилось, у нас есть решимость идти до конца. Если движению нужно продлиться месяц, то оно продлится месяц.

С новой силой вспыхнули и выступления немецких фермеров. Как минимум 200 тракторов остановили движение на оживленной трассе, ведущей в Штутгарт. Еще около 2 000 единиц техники ввели в город, чтобы провести там демонстрацию против отмены субсидий на дизельное топливо.

# Акции протеста

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