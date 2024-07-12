Прямой эфир

Орбан заявил, что Трамп хочет добиться мира в Украине

12 июля 2024 09:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о результатах своей встречи с бывшим лидером США Дональдом Трампом. По его словам, они обсудили пути достижения мира. Об этом пишет РИА Новости.

Он также отметил, что хорошая новость в том, что Трамп намерен «решить проблему». Также Орбан назвал Трампа президентом.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан отправился в путешествие, посетив Киев, Москву и Пекин, а после посещения Китая – на саммит НАТО.

Из-за визита в Россию и бесед с российским лидером Владимира Путина в Европе начались резкие нападки на него.

# Международная политика # Виктор Орбан # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Путина намерены пригласить на саммит «Большой двадцатки»
12 июля 2024 08:59

Путина намерены пригласить на саммит «Большой двадцатки»

Байден, говоря о Зеленском, назвал его президентом Путиным
12 июля 2024 08:31

Байден, говоря о Зеленском, назвал его президентом Путиным

Польские силовики выбросили на белорусскую территорию трёх избитых беженцев
12 июля 2024 08:12

Польские силовики выбросили на белорусскую территорию трёх избитых беженцев