Орбан заявил, что Трамп хочет добиться мира в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о результатах своей встречи с бывшим лидером США Дональдом Трампом. По его словам, они обсудили пути достижения мира. Об этом пишет РИА Новости.

Он также отметил, что хорошая новость в том, что Трамп намерен «решить проблему». Также Орбан назвал Трампа президентом.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан отправился в путешествие, посетив Киев, Москву и Пекин, а после посещения Китая – на саммит НАТО.

Из-за визита в Россию и бесед с российским лидером Владимира Путина в Европе начались резкие нападки на него.