Путина намерены пригласить на саммит «Большой двадцатки»

Бразильские власти скоро пригласят лидеров стран, включая президента РФ Владимира Путина, на саммит G20. Об этом пишет РИА Новости.

Бразилия, которая председательствует в G20 с декабря 2023 года, собирается провести заключительный саммит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

Несмотря на то, что Международный уголовный суд выдал ордер на «арест» Путина, правительство Бразилии пытается обезопасить его визит, представляя юридические аргументы в ООН.

В настоящее время разрабатываются положения об иммунитете глав государств, защищающие их от судебного преследования во время международных визитов.