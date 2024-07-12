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Польские силовики выбросили на белорусскую территорию трёх избитых беженцев

12 июля 2024 08:12
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Следующий проект Варшавы – создание так называемой буферной зоны на польско-белорусской границе. Одна из ее целей – скрывать преступления, которые творят силовики. Их действия иначе не квалифицируешь. Накануне брестские пограничники обнаружили на белорусской территории двух сирийцев и одного гражданина Афганистана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские силовики выбросили на белорусскую территорию трёх избитых беженцев-1

Со слов иностранцев, они были задержаны на территории Польши и просили о предоставлении убежища. В ответ на это польские силовики стали наносить им многочисленные удары ногами и избивать дубинками. Затем в беспомощном состоянии мужчин вытеснили через калитку для животных на нашу территорию. Белорусские пограничники оказали иностранцам первую помощь, вызвали скорую и следственно-оперативную группу.

# Граница

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