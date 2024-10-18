Орбан заявил, что с «планом победы» Зеленского можно только проиграть

«С этим планом победы нельзя победить, а можно только проиграть», – подчеркнул он.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан подверг критике план победы, который предложил украинский лидер Владимир Зеленский, заявив, что он приведет к поражению Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

Орбан заявляет, что большая часть участников саммита ЕС в Брюсселе поддерживает затягивание конфликта в Украине, и Венгрия считает, что Евросоюз уже терпит вместе с Киевом поражение.

Он настаивает на том, что решить этот конфликт возможно только дипломатическими методами, и призывает к переговорам для скорейшего окончания боевых действий. Ранее Орбан назвал план Зеленского вызывающим тревогу, а его советник Балаж Орбан предупредил, что он может привести к третьей мировой войне.

По данным западных СМИ, план Зеленского предполагает приглашение Украины в НАТО и снабжение ее оружием дальнего радиуса действия и другими системами для продолжения боевых действий.