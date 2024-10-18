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Гол Никишина принёс СКА победу в овертайме над ЦСКА в матче КХЛ

18 октября 2024 07:42
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Хоккеисты петербургского СКА переиграли московскую команду ЦСКА в матче КХЛ, пишет РИА Новости.

Схватка проходила в Санкт-Петербурге. Удача в игре сопутствовала «армейцам с Невы». Финальный счет – 5:4. 

У победившей команды шайбы забили Тони Деанджело (на 8-й минуте), Сергей Плотников (на 15-й), Арсений Грицюк (на 26-й), Василий Глотов (на 40-й) и Александр Никишин (на 63-й). Среди москвичей отличились Алексей Чуркин (в ходе 18-й минуты), Прохор Полтапов (24-я минута), Егор Фатеев (43-я), а также Максим Соркин (на 55-й минуте игры).

В турнирной таблице СКА расположился на втором месте, имея в арсенале 23 очка. У ЦСКА есть в запасе 20 очков и шестая строчка таблицы Западной конференции.

# Хоккей

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