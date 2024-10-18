Зеленский призвал НАТО готовить военных к конфликту с РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал страны Североатлантического альянса прислать военнослужащих для оказания помощи украинским Вооруженным силам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал страны Североатлантического альянса прислать военнослужащих для оказания помощи украинским Вооруженным силам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».
В частности, Зеленский предлагает направить учебные бригады на замену истощенным солдатам на передовой.
Предложение Украине вступить в НАТО – ключевая часть плана Зеленского, внесенного в Верховную раду, который ставит целью прекращение конфликта к 2025 году. Однако Министерство иностранных дел России назвало этот план набором бессвязных лозунгов, а постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит сообщила, что альянс не пригласит Украину в ближайшем будущем.
Президент РФ Владимир Путин рассматривает потенциальное вступление Украины в НАТО как потенциальную угрозу для безопасности России и ранее использовал это как обоснование для военных операций.