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Зеленский призвал НАТО готовить военных к конфликту с РФ

18 октября 2024 07:40
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Украинский лидер Владимир Зеленский призвал страны Североатлантического альянса прислать военнослужащих для оказания помощи украинским Вооруженным силам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

В частности, Зеленский предлагает направить учебные бригады на замену истощенным солдатам на передовой. 

Предложение Украине вступить в НАТО – ключевая часть плана Зеленского, внесенного в Верховную раду, который ставит целью прекращение конфликта к 2025 году. Однако Министерство иностранных дел России назвало этот план набором бессвязных лозунгов, а постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит сообщила, что альянс не пригласит Украину в ближайшем будущем. 
 

Президент РФ Владимир Путин рассматривает потенциальное вступление Украины в НАТО как потенциальную угрозу для безопасности России и ранее использовал это как обоснование для военных операций.

# Международная политика

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