Зеленский призвал НАТО готовить военных к конфликту с РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал страны Североатлантического альянса прислать военнослужащих для оказания помощи украинским Вооруженным силам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

В частности, Зеленский предлагает направить учебные бригады на замену истощенным солдатам на передовой.

Предложение Украине вступить в НАТО – ключевая часть плана Зеленского, внесенного в Верховную раду, который ставит целью прекращение конфликта к 2025 году. Однако Министерство иностранных дел России назвало этот план набором бессвязных лозунгов, а постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит сообщила, что альянс не пригласит Украину в ближайшем будущем.



Президент РФ Владимир Путин рассматривает потенциальное вступление Украины в НАТО как потенциальную угрозу для безопасности России и ранее использовал это как обоснование для военных операций.