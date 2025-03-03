Орбан упрекнул лидеров стран ЕС в желании продолжать войну в Украине

Премьер Венгрии раскритиковал итоги саммита ЕС – Орбан упрекнул лидеров стран Евросоюза в желании продолжать войну в Украине. На прошедшей в Лондоне встрече в очередной раз обсуждали военную поддержку Киеву, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хозяин саммита британский премьер Кир Стармер заявил о выделении Украине двух миллиардов евро на закупку ракет для систем ПВО. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила продолжить поставлять киевским властям вооружение, чтобы превратить страну «в стального дикобраза, которого не сможет переварить никакой противник». По оценке венгерского премьер-министра, эти решения являются опасными и неправильными. Виктор Орбан считает, что участники лондонского саммита только на словах заботятся о мире в Украине, а на деле предпринимают шаги для продолжения конфликта.