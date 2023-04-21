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Песков о действиях НАТО: решение о проведении СВО было правильным

21 апреля 2023 11:58
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НАТО по-прежнему придерживается агрессивной позиции и предпринимает шаги по втягиванию Украины в Альянс, что является подтверждением того, что решение о проведении специальной операции было правильным, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Ранее в Российской Федерации высказывали беспокойство в связи с поставкой вооружений НАТО в Украину и отмечали, что это несет угрозу безопасности РФ. Также российские официальные лица заявляют, что США и НАТО непосредственно участвуют в украинском конфликте. Альянс продолжает снабжать Украину оружием и боеприпасами.

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# Международная политика # Дмитрий Песков

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