НАТО по-прежнему придерживается агрессивной позиции и предпринимает шаги по втягиванию Украины в Альянс, что является подтверждением того, что решение о проведении специальной операции было правильным, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Ранее в Российской Федерации высказывали беспокойство в связи с поставкой вооружений НАТО в Украину и отмечали, что это несет угрозу безопасности РФ. Также российские официальные лица заявляют, что США и НАТО непосредственно участвуют в украинском конфликте. Альянс продолжает снабжать Украину оружием и боеприпасами.