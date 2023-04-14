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Орбан назвал Украину экономически несуществующей страной

14 апреля 2023 09:02
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Вопрос в том, сохранится ли Украина, когда прекратится ее поддержка. Она – несуществующая в экономическом плане страна. Такое заявление сделал премьер Венгрии Орбан.

По его словам, украинский конфликт завершится, как только Штаты и Евросоюз прекратят поддерживать Киев финансово, пишет РИА Новости. А пока за счет этой финансовой помощи киевские власти выплачивают пенсии и зарплаты, средства Евросоюза и Америки идут на здравоохранение и государственное управление, считает Орбан. Затронул венгерский премьер и тему поддержки Украины со стороны Венгрии. Он обозначил, что венгерские налогоплательщики отчисляют средства в общий европейский бюджет. И крайне плохо, что венгерское меньшинство, живущее там, до сих пор находится под притеснением.

# Международная политика # Виктор Орбан

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