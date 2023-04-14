Орбан назвал Украину экономически несуществующей страной

Вопрос в том, сохранится ли Украина, когда прекратится ее поддержка. Она – несуществующая в экономическом плане страна. Такое заявление сделал премьер Венгрии Орбан.

По его словам, украинский конфликт завершится, как только Штаты и Евросоюз прекратят поддерживать Киев финансово, пишет РИА Новости. А пока за счет этой финансовой помощи киевские власти выплачивают пенсии и зарплаты, средства Евросоюза и Америки идут на здравоохранение и государственное управление, считает Орбан. Затронул венгерский премьер и тему поддержки Украины со стороны Венгрии. Он обозначил, что венгерские налогоплательщики отчисляют средства в общий европейский бюджет. И крайне плохо, что венгерское меньшинство, живущее там, до сих пор находится под притеснением.