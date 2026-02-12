Генсек НАТО Рютте пригрозил РФ ответом на блокаду Сувалкского коридора

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что если Сувалкский коридор будет заблокирован, альянс даст сокрушительный ответ, подчеркивая готовность к любым угрозам и укреплению восточного фланга. Об этом пишет ТАСС.

Польша и Литва ведут переговоры о создании в этом регионе военного полигона, соединяющего Литву с ЕС.

Ранее командующий НАТО Кристофер Донахью заявил о планах подавить российскую обороноспособность в Калининградской области, а помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев отметил, что на любое нападение будет дан немедленный ответ в рамках российской военной доктрины.

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