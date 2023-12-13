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В Индии неизвестный сорвал заседание парламента

13 декабря 2023 11:20
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В Индии неизвестный мужчина сорвал заседание нижней палаты парламента. Он внезапно спрыгнул с галереи для посетителей в зал и побежал по столам депутатов, не смущаясь даже присутствия премьер-министра страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии неизвестный сорвал заседание парламента-1

Службе безопасности пришлось изрядно побегать, чтобы задержать дебошира. Теперь полиция выясняет, как он там оказался. Стоит отметить, что ранее в запрещенной в Индии организации «Сикхи за справедливость» угрожали устроить 13 декабря акцию, которая «потрясет саму основу парламента».

# ЧП # Новости Индии

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