В Индии неизвестный сорвал заседание парламента

В Индии неизвестный мужчина сорвал заседание нижней палаты парламента. Он внезапно спрыгнул с галереи для посетителей в зал и побежал по столам депутатов, не смущаясь даже присутствия премьер-министра страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.