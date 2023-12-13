В Индии неизвестный сорвал заседание парламента

В Индии неизвестный мужчина сорвал заседание нижней палаты парламента. Он внезапно спрыгнул с галереи для посетителей в зал и побежал по столам депутатов, не смущаясь даже присутствия премьер-министра страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Службе безопасности пришлось изрядно побегать, чтобы задержать дебошира. Теперь полиция выясняет, как он там оказался. Стоит отметить, что ранее в запрещенной в Индии организации «Сикхи за справедливость» угрожали устроить 13 декабря акцию, которая «потрясет саму основу парламента».