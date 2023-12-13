Дуда привёл к присяге нового премьер-министра

Не утихают политические страсти в соседней Польше. Президент страны Анджей Дуда привел к присяге нового премьер-министра республики Дональда Туска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония состоялась в президентском дворце в Варшаве. Вслед за премьером присягу принесли другие члены нового кабмина. 11 декабря польский Сейм выразил вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого и согласился с тем, что новый кабмин должен сформировать лидер оппозиции Туск. Накануне он выступил перед депутатами с программной речью и представил им новых министров.

Приход к власти Дональда Туска знаменует собой конец восьми бурных и противоречивых лет правления национальной консервативной партии «Право и справедливость».