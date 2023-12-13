Дефицит бюджета США превысил прогнозы аналитиков

Дефицит бюджета США достиг нового рекорда. Как сообщили в Минфине страны, в ноябре он составил 314 миллиардов 12 миллионов долларов, что почти на 26,5 % больше, чем годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это намного превышает прогнозы аналитиков. На увеличение финансовой дыры влияют и государственные расходы, которые только за месяц выросли более чем на 17 %. А потери США от сокращения экспорта за два месяца достигли почти 400 миллиардов долларов.