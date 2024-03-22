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Орбан не исключил отправки войск Запада в Украину через 2-3 месяца

22 марта 2024 10:03
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключает, что в ближайшие месяцы страны Запада могут направить военных в Украину. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил рост военной риторики в Брюсселе и поставку Западом Киеву летального оружия, в то время призывает к здравому смыслу и непредвзятому подходу к конфликту.

Французский лидер Эммануэль Макрон задумался об отправке в Украину военных, и, по информации СВР, Франция уже готовит двухтысячный контингент.

Кремль предупреждает о тяжелых последствиях, если в Украину будут отправлены иностранные войска, а сам президент РФ Владимир Путин заявляет, что это не приведет к изменению обстановки на поле боя и будет иметь тяжелые последствия для Киева.

# Международная политика # Виктор Орбан # Владимир Путин

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