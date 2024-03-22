Сборная Украины обыграла Боснию и вышла в финал квалификации Евро-2024

Сборная Украины по футболу одержала победу над командой Боснии и Герцеговины в полуфинальном поединке плей-офф Пути В, в котором разыгрывается место в основном этапе Евро-2024. Об этом пишет РИА Новости.

Матч, состоявшийся в Зенице (Босния и Герцеговина), закончился со счетом 2:1 в пользу Украины. Голами отличились Роман Яремчук и Артем Довбик, а также автоголом отметился Николай Матвиенко.

В финале Украина встретится с Исландией, которая обыграла в Будапеште Израиль со счетом 4:1. Финальная матч плей-офф состоится 26 марта в Исландии.