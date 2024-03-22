Греция разгромила Казахстан в отборочном матче EURO-2024

В рамках полуфинала плей-офф пути C Чемпионата Европы 2024 команда Казахстана с разгромным счетом 5:0 уступила сборной Греции. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча прошла в Афинах, где греки забили пять мячей, один из которых – автогол Еркина Тапалова.

Греция теперь будет бороться за место на чемпионате Европы против Грузии 26 марта. В другой полуфинальной игре Польша и Уэльс поборются за место на Евро 26 марта на стадионе в Уэльсе. Сборная Польши обыграла Эстонию со счетом 5:1, а сборная Уэльса – Финляндию со счетом 4:1.