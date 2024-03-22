Лидеры ЕС решили увеличить расходы на оборону

Евросоюз увеличит расходы на оборону. Решение об этом принято на проходящем в Брюсселе саммите лидеров стран ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как говорится в документе, необходимо повысить общую военную готовность и возможность реагировать на растущие угрозы безопасности.

Вместе с тем, где взять деньги на милитаризацию, участники саммита не знают. Поэтому поручили Еврокомиссии изучить варианты финансирования и представить отчет к июню. Европейскому инвестиционному банку поручено пересмотреть политику кредитования оборонной промышленности. В принятом бюджете ЕС на военные расходы планировалось до 2027 года выделить более 13 миллиардов евро.

Однако этого показалось им мало. Поэтому было решено искать иные возможности найти деньги. Тут стоит добавить, что ранее глава Евросовета Шарль Мишель анонсировал перевод экономики на военные рельсы. По его словам, страны Евросоюза должны принять документ о совместных закупках оружия и увеличении военных расходов.