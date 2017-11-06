Опубликован полувековой архив офшорной деятельности политиков и компаний

В материалах о деятельности мировых офшорных компаний, которые были опубликованы 5 ноября, засветились имена многих мировых политиков.

По информации ICIJ – международного консорциума журналистских расследований, документы объединены в один список, который называется Paradise Papers. Данные включают в себя более 13 миллионов документов за полувековой период.

В опубликованном списке крупные мировые компании и около 120 политиков из США, Великобритании, России, Канады и других стран.

Документы раскрывают офшорные интересы представителей королевского двора Великобритании, советников Дональда Трампа и компаний Uber, Apple, Nike.