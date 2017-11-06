В Германии мужчина взял в заложницы чиновницу

Новости Германии. Семейная драма разыгралась в немецком городе Пфаффен-хофен. Мужчина, которого могут лишить родительских прав, напал на сотрудницу администрации города, взяв ее в заложники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция оцепила место происшествия и сейчас пытается установить контакт с преступником. По предварительным данным, захватчик вооружен ножом. Есть ли у него другое оружие, неизвестно. Какие-либо другие подробности не сообщаются. Улицы рядом с администрацией города перекрыты.